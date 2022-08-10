الكاظمي من نينوى : مطار الموصل سيمنح فرصاً عديدة في مجالات مختلفة للمحافظة

2022/08/10 | 11:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يضع الحجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مطار الموصلوضع رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي في محافظة نينوى.

وكان سيادته قد وجّه بإكمال مستلزمات إطلاق المشروع في زيارة سابقة إلى المحافظة الشهر الماضي؛ من أجل أن تكون الانطلاقة فاعلة وعلى وفق المعايير والمتطلبات التي تمنع تلكؤ المشروع، وتضمن إنجازه في الوقت المحدد.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن مطار الموصل الدولي سيمنح فرصاً عديدة في مجالات مختلفة لمحافظة نينوى، والمناطق المجاورة في نقل البضائع والمسافرين.

وبيّن السيد الكاظمي أن هناك جهوداً جبارة لإعادة إعمار مدينة الموصل، تخضع لمواكبة ومتابعة مباشرة من سيادته؛ بما يضمن أن يتم إنجاز هذه المشاريع والأعمال بأسرع وقت ممكن خدمة لأهالي نينوى، ومن أجل أن يلمس المواطن نتائج حقيقية للإعمار.

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