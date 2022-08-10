القضاء يستقدم مدير عام مصرف الرافدين ولجان العقود حول قضية “بوابة عشتار”

2022/08/10 | 11:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اتخذت محكمة تحقيق الكرخ، الأربعاء، إجراءات قانونية بشأن عقود شركات الدفع الالكتروني.وذكر إعلام القضاء في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا هيئة النزاهة قررت […]

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