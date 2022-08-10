2022/08/10 | 11:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة..حذر تقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة للتنسيق، من أن خطر الهجرة بين المحافظات العراقية يتزايد بفعل التغيرات المناخية وتفاقم مشاكل الجفاف، مبيناً أن بعض المناطق في جنوب العراق قد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير متشائم للأمم المتحدة..



هجرة جماعية في العراق وغرق 3 محافظات المركز الخبري الوطني.

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