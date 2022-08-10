إعفاء ’معاون ملاحظ’ من وظيفته وتعيينه مديرا لبلدية ابي غريب (وثيقة)

2022/08/10 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قرر مدير بلديات محافظة بغداد ياسر امجد سعيد، اعفاء انور عباس فرحان الموضف بعنوان معاون ملاحظ من وظيفته وتعيينه مديراً لبلدية ابي غريب.

وجاء في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، ما ورد أدناه:

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