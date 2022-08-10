إطلاق المبالغ المالية للمحاضرين والإداريين للمحافظات

2022/08/10 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أطلقت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، المبالغ المالية للمحاضرين والاداريين والمساهمات العمل والضمان الاجتماعي للمحافظات المشمولين بقانون الدعم الطارئ للامن الغدائي رقم (2) لسنة 2022.

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