القضاء يتخذ الاجراءات القانونية في قضية عقد شركة بوابة عشتار

2022/08/10 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قررت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الاربعاء، اتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص عقود شركات الدفع الالكتروني.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا هيئة النزاهة قررت اتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص عقود شركات الدفع الالكتروني مع مصارف الرافدين والرشيد والمصرف الصناعي والمصرف العراقي للتجارة بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي".

,وأكد البيان أن "المحكمة المذكورة قررت استقدام كلا من مديرعام مصرف الرافدين ومجلس ادارة المصرف ولجان تحليل العقود لمخالفتهم ملاحظات ديوان الرقابة المالية بخصوص توقيع عقد شركة بوابة عشتار.

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