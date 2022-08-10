بلاسخارت تجتمع مع الأطراف الكردية بشأن انتخابات برلمان كردستان

2022/08/10 | 12:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد في محافظة اربيل ، اليوم الاربعاء، اجتماع ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، مع الأطراف الكردية بشأن انتخابات برلمان كردستان.وقال مصدر مطلع أن “اجتماع الأطراف السياسية الكردية وممثلة الامم المتحدة جينين بلاسخارت بدأ بإشراف رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في اقليم كردستان”.وأضاف المصدر ان “رؤساء […]

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