بغداد: القبض على متهم بترويج عملة مزيفة فئة ١٠٠ دولار وعلى متهمين بقضايا جنائية مختلفة

2022/08/10 | 12:01 - المصدر: وكالة خبر

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القت مفارز مكافحة إجرام بغداد القبض على متهم بترويج عملة مزيفة فئة ١٠٠ دولار وعلى عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة .

وذكر بيان للمديرية ان مفارز مكتب المنصور لمكافحة الاجرام القت القبض على متهم لقيامه بترويج عملة مزيفة فئة (١٠٠) دولار أمريكي ، كما نفذت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة حقائب نسائية ومحال تجارية ودراجات نارية ودراجات التك تك، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد”.

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