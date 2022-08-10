2022/08/10 | 12:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف الخبير الاقتصادية، منار العبيدي، الأربعاء، 10 آب، 2022، عن خسارة العراق أكثر من...

ظهرت المقالة العراق يخسر 3 ترليونات دينار خلال عام واحد بسبب فساد المنافذ أولاً على المسلة.

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