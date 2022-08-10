القضاء يستقدم مدير مصرف الرافدين بخصوص عقد عشتار و اجراءات بخصوص عقود الشركات

2022/08/10 | 12:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا هيئة النزاهة، الاربعاء، 10 آب، 2022، اتخاذ...

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