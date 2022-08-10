السجن 15 عاماً بحق تاجر مخدرات في صلاح الدين

2022/08/10 | 12:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن 15 سنة لمجرم بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ان “محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مجرم عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة نوع كرستال وانابيب زجاجية لتعاطي المخدرات”.

واضاف ان “المجرم ضبطت بحوزته مادة المثيل امفيتامين وانابيب لتعاطي المواد المخدرة عدد (16) وقداحة عدد (2)”، مشيرا الى ان “المجرم كان محكوما في وقت سابق لمدة ستة اشهر عن جريمة تعاطي المواد المخدرة”.

وتابع ان “الحكم صدر استنادا لاحكام المادة 28 / اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017”.

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