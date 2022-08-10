فيديو يُظهر انفجارات هائلة بقاعدة روسية في القرم.. ومراسل CNN يوضح حقيقة الأمر

2022/08/10 | 12:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت سلسلة من الانفجارات الكبيرة في منطقة قاعدة جوية عسكرية روسية في إقليم شبه جزيرة القرم الأوكراني، حيث ظهرت أعمدة كبيرة من الدخان تتصاعد في الهواء.ويقول المسؤولون هناك إن خمسة أشخاص أصيبوا في حين تم إجلاء العشرات من منازلهم.ويوافينا ديفيد ماكنزي مراسل CNN بالمزيد من التفاصيل عن الحادثة.

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