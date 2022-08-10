2022/08/10 | 12:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وضع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي في محافظة نينوى.وأكد الكاظمي، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن مطار الموصل الدولي سيمنح فرصاً عديدة في مجالات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. رئيس الوزراء العراقي يضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مطار الموصل) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. رئيس الوزراء العراقي يضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مطار الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).