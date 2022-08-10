المالية العراقية تخاطب مجلس الخدمة الاتحادي بشأن الأوائل وأصحاب الشهادات العليا

2022/08/10 | 12:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: خاطبت وزارة المالية العراقية مجلس الخدمة الاتحادي للتنسيق بين المجلس وديوان الرقابة المالية ووزارة التعليم العالي؛ بغرض إجراء تقاطع البيانات للخريجين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا ليتسنى للمجلس إطلاق التعيينات.ووجهت الوزارة، في بيان لها …

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