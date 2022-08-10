بالوثائق .. وزارة المالية تطلق المبالغ للمحاضرين والإداريين والمساهمات العمل والضمان الاجتماعي

2022/08/10 | 12:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، المبالغ المالية للمحاضرين والإداريين للمحافظات.

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