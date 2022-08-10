الصحة تعلن قرب افتتاح 30 مستشفى ببغداد والمحافظات وتحدد سعتها السريرية

2022/08/10 | 12:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن قرب افتتاح 30 مستشفى في العاصمة بغداد والمحافظات، فيما حددت سعتها السريرية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم افتتاح مستشفيات كبيرة سعة 492 سريراً خلال الأشهر القليلة الماضية"، مبيناً، أن "هناك مستشفيات أخرى سعة 200 أو 100 سرير ستفتتح في بغداد والمحافظات بنحو 30 مشروعاً مفعلاً".

وتابع، أن "الوزارة افتتحت مستشفيات في محافظات ذي قار وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وسابقاً في بابل بسعة 492 سريراً، وهناك مستشفيات ستفتح قريباً في البصرة وميسان، ولدينا في الدجيل بصلاح الدين وديالى والأنبار وفي الموصل ايضاً".

وأكد، أن "الـ30 مشروع مستشفى جارٍ العمل بها وستفتح خلال الأشهر القليلة المقبلة وستباشر الوزارة العمل ميدانياً بها".

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