الإمارات.. حكم جديد في قضية

2022/08/10 | 12:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغت محكمة إماراتية، الأربعاء، حكما بالسجن على المحامي الأميركي، عاصم غفور، وقضت عليه بدفع غرامة ومصادرة الأموال المتعلقة بتهم تهرب ضريبي وغسيل أموال، وذلك حسبما صرح محاميه لروتيرز.

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