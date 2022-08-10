بحضور بلاسخارت.. بدء اجتماع الأحزاب الكردية في أربيل

2022/08/10 | 12:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد دعوة من رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني.

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