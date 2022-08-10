2022/08/10 | 12:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أن حركة “الجهاد الإسلامي” حاولت إطلاق طائرة مسيرة باتجاه منصة الغاز “تمار”، الواقعة قبالة ساحل “أسدود”.وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه “رصد خلال العملية العسكرية الأخيرة في غزة محاولة للجهاد الإسلامي لإطلاق طائرة مسيرة باتجاه منصة الغاز تمار الواقعة قبالة ساحل أسدود، لكن لم يكتب لها النجاح”.وبحسب الإعلام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جيش الاحتلال: الجهاد الإسلامي حاول استهداف منصة غاز “تمار” بمسيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جيش الاحتلال: الجهاد الإسلامي حاول استهداف منصة غاز “تمار” بمسيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).