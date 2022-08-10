بالصور:مدينة تلعفر في محافظة نينوى تحيي ذكرى عاشوراء عند احد المراقد الدينية

2022/08/10 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت العتبة الحسينية المقدسة مجلس

عزاء موحد في مدينة تلعفر غربي محافظة

نينوى ،حيث شهد العزاء حضوراً

جماهيرياً كبيراً لمواكب العزاء ومحبي

أهل البيت عليهم السلام عند احد المراقد

الدينية في تلعفر

وقال

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