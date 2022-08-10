طب كربلاء تنظم دورة تدريبية دولية حول تعزيز وتطوير التعليم الطبي

2022/08/10 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت كلية الطب في جامعة كربلاء

وبالتعاون مع جامعة الصادق الافتراضية

العالمية ومنظمة الامامية العالمية

الطبية، دورة تدريبية على المستوى

الدولي حول (تعزيز وتطوير التعليم

الطبي) يوم الاربعاء الموافق 3-8-

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