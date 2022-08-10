بالصور:ينصب للمرة الاولى ويقدم الطعام الى صباح (11) محرم ..موكب شبابي اشرك الاجانب في الخدمة الحسينية

2022/08/10 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

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اكثر من مئة شاب كانوا يخدمون في مواكب

حسينية عدة ولكن فكرة خطرة على بال

احدهم ان يأسسوا موكبا خاصا بهم ليقدموا

الخدمة للزائرين في شهر محرم الحرام،

فاتفقوا في الثاني من شهر محرم الحالي

على تأسيسه وكا

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