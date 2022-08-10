المالية تعلن إطلاق المبالغ للمحاضرين والإداريين في المحافظات

2022/08/10 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، إطلاق المبالغ المالية للمحاضرين والاداريين ومساهمات العمل والضمان الاجتماعي للمحافظات.

وذكر بيان للوزارة، ، أن "وزارة المالية شرعت بتنفيد لجنة الامر الديواني رقم 35 لسنة 2022 ، المتضمن إطلاق المبالغ المالية للمحاضرين والاداريين ومساهمات العمل والضمان الاجتماعي للمحافظات، المشمولين بقانون الدعم الطارئ للامن الغدائي رقم 2 لسنة 2022".

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