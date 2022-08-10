ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية 2.2 مليون برميل

2022/08/10 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام ارتفعت 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من شهر أغسطس الجاري.

وذكر المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين تراجعت بنحو 600 ألف برميل في الأسبوع الماضي، في حين ارتفع مخزون المقطرات 1.4 مليون برميل في نفس الفترة.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بسحب 400 ألف برميل من مخزون الخام.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت عند تسوية تعاملات الثلاثاء، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر 0.4% عند 96.31 دولار للبرميل، كما انخفض خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 0.3% مسجلًا 90.50 دولار.

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