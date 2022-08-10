2022/08/10 | 12:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: محمود الهاشمي يتعرض الشعب الفلسطيني لهجمة صهيونية ارهابية اغتالوا خلالها مجموعة من قادة المقاومة...

ظهرت المقالة لماذا ايران داعما للمقاومة الفلسطينية ومصر وسيطا ؟ أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا ايران داعما للمقاومة الفلسطينية ومصر وسيطا ؟) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا ايران داعما للمقاومة الفلسطينية ومصر وسيطا ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).