2022/08/10 | 12:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ترفع المواكب الحسينية في العراق، بصورة اكثر وضوحا ونهجية واتساعا شعارات وهتافات تطالب بلجم...

ظهرت المقالة المسيرات الحسينية تطور خطابها نحو دعوات مكافحة الفساد واعمار البنية التحتية أولاً على المسلة.

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