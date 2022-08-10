صحيفة لوموند: غاضت بحيرة ساوة فهل يجف نهر الفرات قبل 2040؟

2022/08/10 | 13:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة المياه الحكومية كارثية وبيروقراطيتها تقتلنا.

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