2022/08/10 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوابة عشتار تتنازل رسميا عن مبلغ 600 مليون دولار كتعويض من مصرف الرافدين (وثيقتان)

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