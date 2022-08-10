قادة الإطار يعقدون اجتماعا ’هاما’ لإتخاذ قرارات تخص المرحلة المقبلة

2022/08/10 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصكشف قيادي بارز في الاطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع مهم لقادة الاطار يوم غد الخميس.وقال القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ (بغداد اليوم)، ان "قادة الاطار التنسيقي سيعقدون اجتماعاً مهماً مساء يوم غد الخميس، في بغداد، من أجل اتخاذ قرارات مهمة بشأن المرحلة المقبلة".وبين ان "القرارات المؤمل اتخاذها تتعلق بحل مجلس النواب والذهاب نحو انتخابات برلمانية مبكرة، إضافة الى موقف الاطار من تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل اعتصام انصار التيار الصدري داخل المنطقة الخضراء وقرب مبنى البرلمان العراقي".يذكر ان العملية السياسية في العراق تشهد شللا شبه تام بسبب الخلافات القائمة بين جميع الاحزاب، مما تسبب بتأخر تشكيل الحكومة لمدة 10 أشهر.

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