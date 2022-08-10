تفاصيل اجتماع الأحزاب الكردية بشأن انتخابات الإقليم

2022/08/10 | 13:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فوزي حريري، بحسب بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الاجتماع سيبحث إجراء انتخابات برلمان كردستان".

وأوضح حريري أن "الاجتماع سينعقد داخل مبنى رئاسة الإقليم يوم الأربعاء المقبل، وبحضور رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني".

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