الجيل الجديد يعلن مقاطعة اجتماع الاحزاب الكردية باشراف الامم المتحدة حول الانتخابات

2022/08/10 | 13:08 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت رئيس كتلة الجيل الجديد في البرلمان سروة عبد الواحد اليوم الاربعاء، عن مقاطعة اجتماع الاحزاب الكردية باشراف الامم المتحدة حول الانتخابات في اقليم كردستان.

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