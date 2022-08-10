بحضور بلاسخارت .. الاحزاب الكردية تعقد اجتماعاً موسعاًَ لحسم مرشح رئاسة الجمهورية

2022/08/10 | 13:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الاحزاب الكردية، اليوم الاربعاء، اجتماعا بحضور ممثلة الامين العام للامم المتحدة جنين بلاسخارت، لمناقشة الوضع السياسي وحسم مرشح رئيس الجمهورية.وقال المصدر، ان “اجتماع الاحزاب الكردستانية عقد اليوم بعد دعوة من رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني”.واضاف، ان “الاجتماع، حضره … Readmore

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