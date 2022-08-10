حوت بيلوغا عالق في نهر السين الفرنسي.. كيف وصل إلى هناك؟

2022/08/10 | 13:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا الحوت الذي نصادفه عادة في مياه القطب الشمالي، سبح نحو نهر السين وعلق فيه، على مسافة تبعد 50 ميلاً شمال غرب باريس.

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