تحديد مواعيد مباريات منتخب الناشئين في بطولة كأس العرب

2022/08/10 | 13:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرَ الاتحادُ العربيّ لكرةِ القدم جدولَ مباريات بطولةِ كأس العرب دون ١٧ عاماً والتي ستنطلقُ في الثالث والعشرين من الشهر الحالي في مدينةِ وهران الجزائريّة.

وستكون المباراةُ الأولى لمنتخبنا للناشئين بمواجهةِ المغرب في الرابع والعشرين من آب الحالي، فيما ستكون المباراةُ الثانية أمام جزر القمر في السابع والعشرين من الشهر نفسه، فيما ستكون المباراةُ الثالثة أمام منتخبِ موريتانيا في الثلاثين من هذا الشهر.

وسيخوضُ منتخبنا للناشئين مباراتين تجريبيتين أمام منتخبنا الشبابيّ في مدينةِ كربلاء المقدّسة ضمن إطارِ تحضيراته لبطولةِ كأس العرب.

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