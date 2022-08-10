لحماية أجوائه.. العراق يسعى للحصول على منظومة رادارات متطورة

2022/08/10 | 13:19 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتقر العراق منذ عقدين إلى منظومة دفاع جوي متطورة تتصدى للخروقات أو الهجمات التي تنفذها الطائرات المسيرة، ومنذ غزوه عام 2003 لم يحصل سوى على منظومات أميركية وروسية قصيرة المدى.

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