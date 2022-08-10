2022/08/10 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني صدّقت محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية، اليوم الأربعاء، تنازل شركة بوابة عشتار عن حقها في الحصول على تعويض مالي مقداره 600 مليون دولار أمريكي من مصرف الرافدين عن فسخ عقد بين الجانبين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء يُصدّق تنازل شركة عشتار عن تعويض 600 مليون دولار من مصرف الرافدين..



وثائق المركز الخبري الوطني.

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