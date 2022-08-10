2022/08/10 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاربعاء، عن ضبط 16 شاحنة مخالفة للضوابط عند مدخل بغداد.وذكرت الهيئة في بيان، تلقاه ” المركز الخبري الوطني” ، أن مفارزها في مديرية كمرك المنطقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك: ضبط 16 شاحنة مخالفة عند مدخل بغداد المركز الخبري الوطني.

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