لاعبو اليونايتد يريدون حل مشكلة رونالدو

2022/08/10 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر في نادي مانشستر يونايتد عن شعور اللاعبين بالانزعاج من وضع نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو ويطالبون بحل مشكلته سريعاً وقال: «المسألة بدأت فعلاً تزعج الكثير من اللاعبين حالياً، لدى رونالدو حلفاء في الفريق لكن الكثير من اللاعبين يشعرون بالملل مما يحصل ويريدون حلاً».

ويعتقد أن رونالدو عقد اتفاقاً «جنتلمان» مع الإدارة بمنحه حرية الانتقال في حال لم يضمن الفريق اللعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكن النادي أخلف الوعد بعد حلوله سادساً الموسم الماضي ويتمسك ببقائه لتكملة الـ12 شهراً المتبقية من العقد.

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