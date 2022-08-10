2022/08/10 | 14:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الأربعاء، 10 آب، 2022، عن تفاصيل جديدة بشأن نازحي مخيم...

ظهرت المقالة 500 اسرة تنتقل من مخيم الهول إلى الجدعة خلال العام الحالي أولاً على المسلة.

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