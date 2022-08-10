2022/08/10 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصاعلن مبعوث العراق الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد حسين بحر العلوم، اليوم الأربعاء، عن تسديد العراق لكامل الديون الخارجية المفروضة عليه ضمن قرار مجلس الأمن نتيجة احتلال الكويت، فيما بيّن ان هناك ديون ثنائية خارج هذا القرار لازال العراق ملتزم بتسديدها.وقال بحر العلوم (بغداد اليوم) ان "هناك ديون على العراق للكويت رغم انه استطاع ضمن نادي باريس بتخفيض 80 % من الديون".وأضاف ان "العراق تفاوض مع الدول بشكل ثنائي واستطاع من إطفاء بعضها وبعضها تم تسديده وهذه الديون ورغم إنها متعلقة بالنظام السابق لكنها غير مرتبطة بمجلس الأمن الدولي".وأشار بحر العلوم الى ان "هناك تعاون دولي بشأن الديون المتبقية لتخفيض الكثير منها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم تسديده كامل ديون الحرب.. العراق مُلزم بدفع أموال أخرى للكويت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم تسديده كامل ديون الحرب.. العراق مُلزم بدفع أموال أخرى للكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).