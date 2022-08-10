2022/08/10 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر حكومي، اليوم الاربعاء، ببدء مباحثات عراقية - كورية لعودة العمل في مشروع بسماية السكني.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أنه "تم بدء مباحثات بين الهيئة الوطنية للاستثمار وشركة هانوا الكورية لعودة العمل في انجاز الوحدات السكنية في مشروع بسماية السكني وتصحيح المسارات الخاطئة السابقة واستمرار المشروع بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين وتقديم الخدمات المطلوبة ".

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