بالوثائق .. القضاء العراقي يصادق على تنازل شركة عشتار عن قيمة تعويض 600 مليون دولار

2022/08/10 | 14:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق ..شركة عشتار تتنازل عن قيمة التعويض 600 مليون دولار من مصرف الرافدين والقضاء يُصادّق عليها

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