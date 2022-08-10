أسلوب دخول هذا الغوريلا يثير

2022/08/10 | 14:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاقى مقطع فيديو على "تيك توك" رواجًا كبيرًا، يظهر غوريلا يدخل منزلقًا، ثم يدير مؤخّرته باتجاه زائرة حديقة حيوانات في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، حاصدًا أكثر من 70 مليون مشاهدة.

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