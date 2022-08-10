42.6 مليار دولار قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ بالشرق الأوسط في النصف الأول

2022/08/10 | 14:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أظهر تقرير إرنست ويونغ (EY) لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تسجيل 359 صفقة في النصف الأول من العام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 42.6 مليار دولار أمريكي.ووفقاً للتقرير، ارتفع عدد صفقات الاندماج والاستحواذ بنسبة …

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