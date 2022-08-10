"عاشوراء" منهج واستراتيجية الهية للانسانية لابد من استثمارها .

2022/08/10 | 14:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / علاء حيدر السلامي

لسنا كبشر من نحدد هوية عاشوراء الحسين

عليه السلام وقضيته المعطاء بل هي امر

رباني قاعدته التضحيات الجسام التي

حصلت في واقعة الطف لتتحول الى منهج

واستراتيجية مرسومة للانسانية

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