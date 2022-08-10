هيئة الإعلام والاتصالات: (٢٢٠٥٠٠) مكالمة هاتفية خلال (٣) ايام في زيارة عاشوراء

2022/08/10 | 14:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت الاحصائيات التي أعدّتها هيئة

الإعلام والاتصالات تضاعف معدلات

استخدام شبكات الهاتف النقال خلال أيام

زيارة عاشوراء للفترة من الثامن ولغاية

العاشر من شهر محرم الحرام وبنسبة

تجاوزت (١٠٠٪ )في بعض الم

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