«رسائل عاشوراء» بين الصدر والمالكي تعمق أزمة حل البرلمان

2022/08/10 | 14:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المرجح ان تبدأ اليوم الاربعاء

محاولات مد الجسور بين الإطار التنسيقي

والتيار الصدري كخطوة وحيدة متبقية

امام القوى السياسية للخروج من الازمة.

وتصاعدت لغة «العناد» بين زعيمي التيار

الصدري، مقتدى ا

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