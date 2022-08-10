من الموصل.. الكاظمي يدعو الكتل السياسية إلى الحوار لحل الأزمة

2022/08/10 | 14:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا فائدة من الحوار خصوصا بعد أن قال الشعب كلمته.

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