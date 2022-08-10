الحشد الشعبي يطيح بأحد عناصر “كتيبة الزرقاوي” في نينوى

2022/08/10 | 14:16 - المصدر: وكالة خبر

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تمكنت مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات لهيئة الحشد الشعبي في محافظة نينوى، الاربعاء، من الاطاحة بأحد العناصر الإرهابية في المحافظة.

وذكر بيان للحشد الشعبي، أن “ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وتنفيذ أمر القاء القبض وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بحق المتهم (أ.



أ.



م) علما أن المتهم يتسلم كفالة مالية ويمتلك رقما احصائيا بما يسمى بودرة رواتب تنظيم داعش وعمله عسكري ضمن ما يسمى لواء أبو بكر الصديق / كتيبة الزرقاوي”.

وأضاف البيان، أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وسينال جزاءه العادل وتدعوكم معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي الابلاغ عن العناصر الإرهابية وعصابات الجرائم المنظمة عبر الخط الساخن ٤٨١ وستبقى الهوية طي الكتمان”.

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