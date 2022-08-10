مسؤول يؤكد: العراق لا يفكر بتعويم العملة حاليا

2022/08/10 | 14:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مسؤول حكومي، يوم الاربعاء، ان العراق لا يفكر بتعويم العملة حاليا، مبينا أن التعويم في الوقت الراهن سيهدد بانهيار اقتصاد البلاد.

وقال المسؤول ان “الطابع الريعي للاقتصاد العراقي يجعل تعويم العملة العراقية من الصعوبة، وبالتالي فإن العراق لا يفكر حاليا في تعويمها”.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه ان “الحصول على العملة الصعبة في العراق يأتي معظمه من صادراتنا النفطية وهي بيد الحكومة وان السوق المحلية متداولة لها ولا تجلب هذه العملة، وبالتالي فإن تعويمها سيهدد الاقتصاد العراقي بالانهيار لأنه سيزداد الطلب عليها مقابل محدودية العرض”.

كما اشار الى ان “تعويم العملة بدون تنويع الاقتصاد ستكون له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمستهلك العراقي وخاصة الفئات المتوسطة والفقيرة”، مستدركا القول إن، “التعويم مطروحا لدى الحكومة على المدى البعيد لما لها من الاهمية في تحفيز العملية الإنتاجية في البلد “.

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